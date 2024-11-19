Полиция нашла череп пропавшей два года назад женщины

В США полиция обнаружила череп пропавшей женщины через два года после ее исчезновения. Об этом пишет WBKO.

© Lenta.ru

Жительница штата Аризона Джоанн Дудек исчезла 13 ноября 2022 года. Полицейские быстро пришли к выводу, что с Дудек кто-то расправился, но они не нашли тела и никаких очевидных улик. В последний вечер, когда ее видели, женщина переписывалась с племянницей, Эрин Мурта, — она и еще несколько членов семьи вместе планировали поездку в Нью-Йорк. А затем Дудек перестала отвечать на сообщения. В тот вечер вместе с женщиной в доме были ее муж и приемная дочь с бойфрендом. Мужа Дудек не стало через несколько месяцев после ее исчезновения — причиной оказался эпилептический припадок и повреждение мозга.

Все это время родные женщины мучились от невозможности найти ответ, что же с ней случилось. Мурта считает, что в тот вечер в доме произошел конфликт, который привел к насилию. После случившегося они перестали поддерживать связь с дочерью Дудек. Лишь в ноябре 2024 года правоохранители нашли череп, принадлежащий женщине. Информация о том, где именно и кто нашел останки, пока не разглашается.

Родгые Дудек счастливы, что теперь смогут упокоить ее на кладбище.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нью-Йорк полицейские обнаружили человеческие кости под детской каруселью во всемирно известном парке Бруклин-Бридж. Их обнаружила местная жительница во время прогулки.