Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота

Киевский районный суд Симферополя арестовал мужчину, которого обвиняют в подрыве автомобиля капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

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В ФСБ уточнили, что обвиняемый будет находиться под стражей два месяца.

Инцидент с подрывом автомобиля офицера произошел 13 ноября в Севастополе возле супермаркета на улице Тараса Шевченко. В момент подрыва Транковский находился в машине. В результате детонации водителю оторвало нижние конечности. Сотрудники экстренных служб пытались достать мужчину из салона и передать врачам, но в конце концов спасти его не успели.

19 ноября ФСБ задержала двух жителей Крыма, подозреваемых в подрыве машины Транковского по заданию украинских спецслужб. В ведомстве утверждают, что за организацию теракта отвечал заместитель председателя Службы безопасности Украины генерал-майор Александр Поклад.