В Тобольске таксист пригрозил застрелить участника СВО

В Тобольске таксист пригрозил пистолетом участнику СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что водитель одной рукой держит руль, а второй приставил пистолет к голове пассажира. Он также заявил, что готов расправиться со всеми российскими военными, находящимися в зоне СВО и в Сирии.

«В Тобольске таксист во время поездки приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал застрелить его. Водитель ссылался на то, что ему «ничто не мешает» это сделать», - отмечает канал.

В УМВД России по Тюменской области сообщили о начале проверки, отметив, что устанавливается время и место записи приложенного к сообщению видео, пишет Ura.ru.

«После установления действиям водителя такси будет дана правовая оценка», - пояснили в ведомстве.

Ранее пассажирка в Санкт-Петербурге стала невольной участницей разборок со стрельбой между таксистом и водителем проезжавшего мимо Mercedes. После нарушения правил водителем такси мужчины вышли из машин и начали выяснять отношения. Однако в итоге они смогли помириться и перепуганную женщину отвезли в пункт назначения.