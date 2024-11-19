Силовики задержали подозреваемого, который ограбил мужчину в отделении банка

Полицейские задержали неоднократно судимого за кражи жителя Ярославской области, подозреваемого в грабеже более 50 тысяч рублей в отделении кредитной организации в подмосковной Дубне.

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Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Злоумышленник в помещении кредитной организации попытался вырвать пакет с деньгами из рук мужчины, который вносил денежные средства в банкомат. Однако полиэтилен порвался, и часть купюр оказалась на полу. Грабитель ударил гражданина и сумел похитить более 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По информации правоохранителей, потерпевший пытался через банкомат внести более 600 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения, силовики установили и задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело о грабеже. Дубненский суд заключил фигуранта под стражу.

Ранее, 6 ноября, полицейские задержали 42-летнего мужчину из Ставропольского края, подозреваемого в краже двух автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей. В отношении него завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобили изъяли и вернули их владельцу.

Также, 8 ноября, силовики задержали 21-летнего мужчину, похитившего у 23-летнего курьера в московском метро на станции «Савеловская» купленную мойку, которую он должен был доставить в офис фирмы. Сумма материального ущерба составила около 26 тысяч рублей. Он успел продать похищенное. В отношении него возбудили дело по статье «Грабеж». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.