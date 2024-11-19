ФСБ показала момент подрыва машины капитана Транковского в Севастополе
ФСБ России показала видео теракта в Севастополе, в результате которого по заданию СБУ был убит капитан 1 ранга Валерий Транковский.
На кадрах, которые опубликовала российская спецслужба, показано, как автомобиль офицера пересекает лежачий полицейский, после чего происходит мощный взрыв. Повреждённая машина останавливается.
ФСБ задержала исполнителей убийства военного в Севастополе
19 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двух россиян, совершивших теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе.
Они уже дали признательные показания.