В ФСБ назвали организатора подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе

Теракт против капитана 1-го ранга Черноморского флота Валерия Транковского в Севастополе организовал замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Преступление против российского офицера спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под общим руководством Поклада.

Задержаны двое причастных к преступлению жителей Крыма, они дали признательные показания.