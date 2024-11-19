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В ФСБ назвали организатора подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе

Теракт против капитана 1-го ранга Черноморского флота Валерия Транковского в Севастополе организовал замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

В ФСБ назвали организатора подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе
© ТАСС

Преступление против российского офицера спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под общим руководством Поклада.

Задержаны двое причастных к преступлению жителей Крыма, они дали признательные показания.

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Александр Поклад
ФСБ
СБУ
Севастополь
Республика Крым