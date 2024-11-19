ФСБ задержала исполнителей убийства военного в Севастополе

ФСБ задержала двух подозреваемых по делу о теракте, жертвой которого стал офицер ВМФ России Валерий Транковский. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранты дела - 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты - были задержаны в Крыму. В ФСБ подчеркнули, что задержанные уже дали признательные показания.

По данным ФСБ, задержанные совершили подрыв машины Транковского по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Других деталей в спецслужбе не привели.

Названа предварительная причина взрыва авто с военным в Севастополе

Автомобиль первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ, капитана 1-го ранга Валерия Транковского был взорван 13 ноября. Теракт был совершен в районе одного из торговых центров Севастополя. Военный скончался от полученных травм.