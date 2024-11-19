Двух подростков подозревают в поджоге сотовых вышек в Пензе

В отношении двоих подростков возбудили уголовное дело по статье «Теракт», их подозревают в поджоге сотовых вышек в Пензе. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Baza.

Сотовые вышки операторов связи загорелись в Ленинском и Октябрьском районах Пензы 7 и 9 ноября. Согласно информации Telegram-канала, пострадали провода, оптические кабели и часть оборудования, однако связь не была нарушена. Спустя несколько дней следователям удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались два подростка: ученик школы и студент.

Следствие предполагает, что молодые люди связались через Telegram с неизвестным лицом, которое предложило им 20 тысяч рублей за совершение поджогов. Следователи полагают, что целью действий подозреваемых была дестабилизация деятельности государственных органов.

В Иркутской области троих подростков обвиняют в теракте за попытку поджога двух бомбардировщиков ТУ-22М. В Омске двое школьников проникли на территорию авиабазы и подожгли военный вертолет Ми-8 с помощью коктейля Молотова. Известно, что инцидент произошел вечером 21 сентября. Школьники бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет, после чего скрылись. Вскоре их задержали.