Ученицы элитной гимназии заставили школьницу раздеться догола

В Екатеринбурге в элитной гимназии разразился скандал после того, как две ученицы пятого класса заставили одноклассницу раздеться догола под угрозой физической расправы, сообщает E1.RU. По словам родителей, все действия были сняты на видео.

Как выяснилось, девочки отправили ролик своим одноклассникам и ученикам параллельных классов. Группа мальчиков из другого пятого класса распространила видео по другим школам, что привело к издевательствам над пострадавшей школьницей.

Департамент образования Екатеринбурга проводит внутреннее расследование инцидента. Полиция утверждает, что заявлений по данному поводу не поступало, однако информация проверяется сотрудниками ПДН.

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