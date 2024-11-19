Супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцем тюрьмы в США

Хизер Морган, жена россиянина Ильи Лихтенштейна, который был осужден в Соединенных Штатах за отмывание украденных биткоинов на сумму в миллиарды долларов, получила 18 месяцев тюрьмы за помощь своему мужу. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила The Washington Post.

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В 2023 году сообщалось, что Илья Лихтенштейн и его супруга Морган признали себя виновными в отмывании украденных биткоинов на сумму в несколько миллиардов долларов. В ноябре того же года Лихтенштейну вынесли приговор о лишении свободы сроком на пять лет.

— Морган... в федеральном суде была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что помогала супругу отмыть часть 120 тысяч биткоинов, — написала газета.

Лихтенштейн и Морган были задержаны в феврале 2022 года. Во время их ареста американские власти изъяли около 95 тысяч биткоинов со счетов, связанных с парой. На тот момент стоимость этих средств составляла приблизительно 3,6 миллиарда долларов. Обвинение утверждало, что они пытались легализовать более 119 тысяч украденных биткоинов.