В Брянской области при пожаре погибли три человека

Три человека, в том числе двое детей, погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской области.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"В селе Борщово пламя охватило одноэтажный частный жилой дом. При тушении огнеборцы обнаружили тела 23-летней женщины, 4-летнего мальчика и 2-летней девочки", - говорится в сообщении.

Отмечено, что женщина 45 лет с ожогами была доставлена в больницу. Открытое горение ликвидировано на площади 140 кв. м. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.