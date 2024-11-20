Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия электричества в домах

Жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия электричества в домах. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что свет в зданиях отключен почти третий день. Некоторым жителям его давали только на три часа.

Ранее в сети распространялась информация о том, что ракетный удар по жилому сектору в Одессе нанесла Россия. О том, что на самом деле жители пострадали в результате работы украинской ПВО, сообщали крупные российские СМИ.

Позже стало известно, что информация о ракетном ударе России по жилому сектору в Одессе оказалась недостоверной.