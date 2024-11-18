Пенсионер отдал мошенникам 24 млн рублей из-за обвинений в госизмене

В Москве аферисты выманили у пенсионера 24 млн рублей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, неизвестный злоумышленник позвонил 72-летнему москвичу, представился его «знакомым» и предупредил о скором звонке «силовика», с которым нужно будет пообщаться якобы в рамках проверки предприятия, где раньше работал пенсионер.

Затем на связь с пенсионером вышел «следователь ФСБ», который обвинил мужчину в госизмене. Далее позвонил «майор ФСБ» и убедил москвича, что с его счетов крупные суммы якобы поступали украинским боевикам.

Этим афера не завершилась, отметили журналисты. С пенсионером связалась по телефону «сотрудница Центробанка», которая убедила москвича перевести деньги на «безопасный счет».

Пенсионер слепо последовал ее инструкциям, снял со счетов денежные средства, передал их курьерам. С ними он встречался у банка, в сквере, у магазина.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.