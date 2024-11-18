В Пермском крае мужчина скормил своему питону котенка и снял это на видео

В Пермском крае мужчина скормил двухнедельного котенка своему питону, засняв процесс на видео, полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД по региону.

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На кадрах, которые распространились в интернете видно двухнедельного котенка, который сидит в углу террариума. Сверху на ветке располагается питон, через время он замечает животное, приближается к нему, нападает, душит и съедает. В постах пользователи сообщают, что мужчина не впервые использует в качестве еды для своей змеи не кормовых мышей, а маленьких котят.

«По данному факту сегодня в отдел полиции Пермского муниципального округа поступило заявление от местной жительницы. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в ГУ МВД Пермского края.

Сам мужчина, с которым связался портал 59.ru, заявил, что скормленный котенок был больным, из-за чего его никто не захотел забирать. По его словам, у животного была пупочная грыжа, которая прогрессировала. В результате владелец питона решил отдать котенка на съедение рептилии. На вопрос о том, зачем снял происходящее на видео он ответил, что не знает, заявив, что сделал это «с дуру». Он отметил, что прислал видео только соседке и, как оно распространилось в интернете, не понимает. Также мужчина опроверг заявления о том, что скармливает змее котят не впервые.