В Нью-Мексико нашли 20 человеческих черепов в доме мужчины

В США задержали жителя Нью-Мексико, у которого в доме были найдены 20 загадочных человеческих черепов.

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В начале ноября один мужчина предложил подвезти 28-летнего Сесила Виллануэву в городе Джал. Во время поездки Виллануэва стал делать «тревожные заявления» и начал выбрасывать из машины вещи из двух сумок, которые были с ним. Некоторые из этих предметов напоминали человеческие кости, сообщает издание People.

Виллануэва заявил правоохранителям, что приобрел кости через интернет.

В настоящее время судмедэксперты пытаются установить, кому принадлежали останки, в первую очередь проверяя их на связь с делом пропавшей в 2019 году Анджелы Макмейнс, которая жила неподалеку.

Как позже сообщил телеканал KOB, найденные кости не принадлежат Макмейнс. Виллануэва в настоящее время находится под стражей, однако обвинение не связано с обнаруженными черепами.Ранее пакет с останками был найден в Ленобласти. В Лаосе коктейли с метанолом стали причиной смертельного отравления туристок.