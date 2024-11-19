В калининградском зоопарке на хоздворе нашли мину времен штурма Кенигсберга

Опасный артефакт обнаружили сотрудники калининградского зоопарка во время ремонта одного из зданий хозяйственного двора. Им оказался 120-миллиметровый минометный снаряд.

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Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Соколова. На мину наткнулись рабочие, которые занимались ремонтом хоздвора. К счастью, никто не пострадал. На место оперативно вызвали саперов.

"Нас такими находками не удивить. За последние 13 лет находили здесь разные снаряды, включая авиабомбу. Однако мину внутри здания нашли впервые", - прокомментировала Светлана Соколова.

Мина времен Второй мировой войны, как отметили специалисты, оказалась без взрывателя. Территорию зоопарка дополнительно обследовали, но ничего подозрительного больше не обнаружили. Снаряд вывезли с территории.