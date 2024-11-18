В российском городе мужчина напал на фельдшера в приемном покое больницы

В Санкт-Петербурге мужчина напал на 34-летнего фельдшера в приемном покое больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Росгвардии.

По данным ведомства, в ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны приехали по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте. Там гражданин напал на медработницу в приемном покое: он схватил женщину за шею и стал душить. Она упала на пол, теряя сознание, и ударилась головой.

Нападавшего задержали и доставили в полицию. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Ранее в больнице Новороссийска пациентка напала на фельдшера скорой, когда тот оказывал ей помощь, и избила его до сотрясения мозга.