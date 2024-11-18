В Москве задержали поджигателей релейного шкафа на МЖД

Поджигатели релейного шкафа на Московской железной дороги (МЖД) задержаны сотрудниками полиции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

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"Столичными транспортными полицейскими во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по горячим следам задержаны поджигатели релейного шкафа на МЖД. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в дежурную часть линейного управления МВД на станции Москва-Курская поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Горенки МЖД обнаружен релейный шкаф со следами копоти. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в первые же сутки установлены и по месту жительства задержаны лица, причастные к покушению на поджог: мужчина 2001 года рождения и несовершеннолетний 2009 года рождения.

"Подозреваемые рассказали, что они должны были совершить поджог релейного шкафа вблизи станции Горенки Горьковского направления МЖД за денежное вознаграждение от куратора, который связался с ними через интернет-мессенджер. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли. Обещанного денежного вознаграждения в размере $600 злоумышленники не получили", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт.