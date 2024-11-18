Петербуржец попытался задушить фельдшера в больнице

Злоумышленник попытался задушить фельдшера в приемном покое больницы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на 16 ноября в Мариинской больнице на Литейном проспекте Санкт-Петербурга.

В ведомстве пояснили, что после того, как сработала тревожная сигнализация, в заведение прибыли два наряда вневедомственной охраны.

«[Там они] задержали гражданина, напавшего на медработницу в приемном покое — он схватил проходившую рядом 34-летнюю женщину-фельдшера за шею и стал душить», — уточнили в Росгвардии.

По данным ведомства, женщина потеряла сознание при нападении, упала на пол и сильно ударилась головой. Коллеги оказали ей медицинскую помощь. Обследование показало, что пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы и шеи.

Нападавший доставлен в отделение полиции, выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее фельдшер скорой помощи получила сотрясение мозга из-за нападения пациентки на Кубани.