Пьяная девушка выпрыгнула из такси на ходу в помойку, отказавшись платить

В Московской области пьяная девушка, отказавшись платить за такси, выпрыгнула из машины на ходу и упала возле мусорных баков. Инцидент произошел в субботу, 16 ноября.

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Пассажирка отказалась платить за проезд 372 рубля. В ответ на это водитель предупредил, что если она не оплатит поездку, то он поедет дальше. Сначала она начала делать вид, что расплачивается, а потом резко открыла дверь машины и попыталась выпрыгнуть наружу. Таксист попытался ее удержать, но она увернулась и упала на асфальт возле мусорных баков, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на закрытый Telegram-канал «Автобатя».

13 ноября СМИ сообщали о том, что возле деревни Пешки в Подмосковье таксист выкинул из машины ветерана специальной военной операции (СВО), который лишился ноги во время участия в боевых действиях. Инвалид рассказал, что водитель выкинул его на улицу после словесной перепалки.

Также в этот же день стало известно о другом инциденте, во время которого таксист сломал ногу пассажиру за отказ оплачивать поездку. Выяснилось, что незнакомец предложил мужчине скинуться за поездку, однако по приезде он сказал, что зайдет домой за деньгами, но так и не вернулся.