Летевший из Москвы в Абакан самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолет, следовавший в Абакан из московского аэропорта Домодедово, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной стало ухудшение самочувствия пассажира.

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Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

— 17.11.2024 23.52 (мск) зона ответственности Екатеринбургского регионального центра. Экипаж ВС A-320-271N доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении КВС о посадке на незапланированный аэродром Екатеринбург. Посадка в 00.27(мск) благополучно, — пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ранее, 12 ноября, пилотов самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», летевшего в московский аэропорт Шереметьево, якобы пытались ослепить лазером. Самолет летел из Стамбула (Турция). На безопасность воздушного судна это не повлияло. Авиарейс продолжил заходить на аэродром.

Также, 23 октября, пилотов самолета, летевшего из Ташкента (Узбекистан) в московский аэропорт Внуково, тоже пытались ослепить лазером со стороны населенного пункта Чехов. На безопасность воздушного судна это не повлияло. Авиарейс продолжил заходить на аэродром.