Женщина погибла при обрушении стены в Краснодаре

Стена строительной площадки, где складировали щебень, обрушилась на востоке Краснодара, обломки засыпали женщину, она скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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Известно, что обрушения произошло днем 18 ноября. Стена и высыпавшийся щебень завалили вагончик, в котором находилась 31-летняя помощник диспетчера предприятия по производству бетона.

"Опорная стена завалилась на указанный вагончик под тяжестью щебня, женщина погибла. Прокуратура по данному факту организована проверка соблюдения трудового законодательства, в том числе в части охраны труда", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Свою проверку также начали следственные органы.

Ранее сообщалось, что при обрушении стены на улице Уральской в Краснодаре под завал также попал мужчина, но его смогли деблокировать прибывшие на место спасатели.