По делу о стрельбе в офисе Wildberries в качестве свидетелей допросили более 30 человек. Силовики провели более 50 обысков, выемок и осмотров предметов, а также назначено более 30 судебных экспертиз. В рамках расследования уголовного дела якобы могут появиться новые фигуранты. Об этом стало известно в понедельник, 18 ноября, из судебных документов.

— В деле о стрельбе в офисе Wildberries могут появиться новые фигуранты. В качестве свидетелей по делу допрошены более 30 человек, проведено более 50 обысков, выемок и осмотров предметов, а также назначено более 30 судебных экспертиз, — передает со ссылкой на документы суда RTVI.

Издание отмечает, что орган дознания дал поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий для установления личностей и местонахождения других лиц, причастных к преступлению.

Ранее, 12 ноября, Басманный суд продлил срок ареста 13 фигурантам дела о стрельбе возле офиса Wildberries в центре Москвы. Также, следствие рассмотрело 25 ходатайств о продлении ареста с 13 по 15 ноября.

18 сентября муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук в компании неизвестных мужчин пытался незаконно проникнуть в головной офис компании. Охрана здания его не пустила, и началась стрельба. В ходе происшествия погибли два охранника, множество людей были ранены, в том числе сотрудники правоохранительных органов. «Вечерняя Москва» собрала главные новости по теме в отдельный материал.