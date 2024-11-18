В США сняли на видео падение самолета на зрителей автогонок

В Помоне (штат Калифорния, США) легкомоторный самолет упал на автодром во время соревнований по дрэг-рейсингу. Об этом сообщает New York Post.

Крушение произошло в воскресенье, когда на автодроме In-N-Out Burger Pomona Dragstrip проходили соревнования по дрэг-рейсингу. Самолет упал на припаркованные автомобили зрителей соревнования и повредил несколько автомобилей, включая дом на колесах. Пилот и трое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Недалеко от автодрома расположен аэродром, где пилот планировал приземлиться.

После падения самолета соревнования были остановлены. Прибывшие на место пожарные ликвидировали разлив топлива, возгорания удалось избежать. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что самолет приближается к автодрому, резко теряя высоту, и падает на землю вблизи от трибун.

Ранее на видео попали последние секунды перед столкновением легковых машин в Хакасии.