Вышедший на свободу маньяк снова сядет за убийства 1998 года

В Астрахани освободившийся ранее маньяк Ваган Сафарян, отбывавший 19 лет за убийство троих людей, вновь задержан, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. 63-летнего мужчину обвиняют в двойном убийстве 1998 года.

28 ноября 1998 года в квартире одного из домов по улице Яблочкова в Ленинском районе города Астрахани обнаружено тело 67-летней женщины и ее 37-летней дочери с признаками насильственной смерти, а именно механической асфиксии вследствие удушения петлей, — рассказали в СКР.

Сафарян был задержан в 2004 году. В 2023 году ему заменили наказание на принудительные работы. На свободе он искал себе женщину — жизнерадостную и веселую, до 55 лет. Найти не успел, его задержали.