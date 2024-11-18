В Москве таксист расстрелял автобус

На северо-востоке Москвы водитель такси обстрелял пассажирский автобус, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в Южном Медведково. Водитель автобуса в районе проезда Дежнева следовал по своему намеченному маршруту. В это время водитель такси выстрелил в стекло водительской кабины и скрылся с места преступления. Никто не пострадал.

48-летний водитель автобуса сразу обратился в полицию, по горячим следам вычислили стрелка. Им оказался 36-летний житель столицы. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Таксист признался, что начал стрелять в автобус, поскольку водитель громко ему посигналил.

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По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм". С таксиста взяли подписку о невыезде.