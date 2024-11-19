Силовики задержали мужчину с тремя граммами мефедрона в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали на 3-й Владимирской улице в Москве мужчину, у которого с собой было около трех граммов мефедрона.

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Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— Во время патрулирования по 3-й Владимирской улице росгвардейцы заметили гражданина, который пытался скрыться от них за припаркованными автомобилями. Гражданин был задержан. В ходе следственно-оперативных мероприятий у подозреваемого в кармане куртки обнаружили пакетик с веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон массой около трех граммов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался 22-летний уроженец Республики Хакасия. Злоумышленника передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее на востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У него при себе был мефедрон. При задержании мужчина заметно нервничал.