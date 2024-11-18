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Кадры с места пожара в больнице Екатеринбурга

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Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3
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Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3 
© ТАСС
Сотрудник МЧС России во время тушения пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3
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Сотрудник МЧС России во время тушения пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3 
© ТАСС
Дым от пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3
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Дым от пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3 
© ТАСС
Эвакуация пострадавшего при пожаре в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3
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Эвакуация пострадавшего при пожаре в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3 
© ТАСС

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Эвакуация пострадавшего при пожаре в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3
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Эвакуация пострадавшего при пожаре в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3 
© ТАСС
Дым от пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3
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Дым от пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3 
© ТАСС
Дым от пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3
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Дым от пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3 
© ТАСС
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3
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Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в поликлинике №2 Центральной городской больницы №3 
© ТАСС

В Екатеринбурге произошел пожар в клинической больнице №3. Как сообщал Telegram-канал Ural Mash, огонь охватил крышу здания и дошел до отделения реанимации. Общая площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как люди прыгали из окон третьего этажа на крышу пристройки, а затем спускались. Причины происшествия пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.

На месте пожара работает более 13 единиц специальной техники и 39 человек личного состава МЧС.

Кадры с места происшествия — в галерее "Рамблера".

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