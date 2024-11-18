Кадры с места пожара в больнице Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошел пожар в клинической больнице №3. Как сообщал Telegram-канал Ural Mash, огонь охватил крышу здания и дошел до отделения реанимации. Общая площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как люди прыгали из окон третьего этажа на крышу пристройки, а затем спускались. Причины происшествия пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.

На месте пожара работает более 13 единиц специальной техники и 39 человек личного состава МЧС.

Кадры с места происшествия — в галерее "Рамблера".