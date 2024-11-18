В Москве около полусотни детей отравились водой из кулера в школе

Около 50 детей отравились в московской школе № 1512. Как сообщает Telegram-канал Mash, учреждение закрыли на карантин.

По словам родителей, дети стали жаловаться на плохое самочувствие еще в начале прошлой недели, однако преподаватели не предпринимали каких-либо мер и не разрешали забирать школьников домой. Под конец учебного дня в четверг, 14 ноября, детей стало тошнить. Выяснилось, что среди учеников есть заболевшие норовирусом.

Первоначально предполагалось, что инфекция распространилась воздушно-капельным путем. Позднее сами дети рассказали, что в кулере была вода со странным привкусом. Родители утверждают, что виновата в заболевании школьников именно она.

Родители обратились в прокуратуру с коллективным заявлением. В нем они просят проверить поставщика воды.