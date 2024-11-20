Охотник застрелил женщину на федеральной трассе под Иркутстком

В ночь на среду в Нижнеудинском районе Иркутской области погибла автомобилистка - в нее попали пули, выпущенные охотниками.

Несчастный случай произошел на 1385 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". В примыкающем к автодороге лесу охотились мужчины. Один из них, используя тепловизор, сделал два выстрела, полагая, что целит в дикое животное. Однако пули угодили в 31-летннюю женщину, которая стояла рядом со своей машиной на трассе.

Автолюбительница умерла от полученных ран; охотники, заметив свою роковую ошибку, скрылись с места преступления, рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Охотники задержаны. Правоохранители уже допросили 48-летнего подозреваемого. У него изъяли оружие. Следователи выясняют, на законных ли основаниях охотились мужчины.