«Хруст позвонков передался в череп»: сталкер три года преследовал девушку

Курортный роман обернулся для девушки Ярославы из Челябинска тремя годами преследований. Сталкер проехал две тысячи километров, чтобы оказаться рядом с той, кем был одержим. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

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Кинул цветы на пол и ушел

В интервью проекту «Коллектив» Ярослава рассказала, что не видела ничего страшного в том, чтобы ответить на ухаживания молодого человека во время отдыха на море. Девушка была не против проводить время вместе, но не обещала продолжить отношения после отъезда.

«Мы ходили на прогулки, ходили в кафе. Мы гуляли, и не было речи о том, что на расстоянии у нас что-то продолжится. Когда я вернулась в Челябинск, он продолжал писать. Хотя я пыталась сократить общение, он был очень настойчив», — рассказывает Ярослава.

Сталкер уже во время променадов на море готовился к последующим своим преследованиям. Хитростью он выведал у девушки, на какой улице она живет.

«Когда мы были еще на море, спрашивал, кто по знаку зодиака, какой цвет любишь. И потом был вопрос: „На какой улице ты живешь?“ Ну я вообще без задней мысли сказала свою улицу», — делится жертва сталкера.

Спустя примерно два месяца после возвращения в Челябинск в дверь к Ярославе постучали.

«Подхожу к двери, смотрю в глазок и понимаю, что там он стоит. У меня внутри все упало. Почему человек приехал без приглашения, без предупреждения? Я приоткрыла дверь, а он сказал: „Скажи мне, чтобы я ушел, и я уйду“. Я сказала: „Уходи“. И он свои цветы кинул на пол и ушел», — делится Ярослава.

«Ты хочешь, чтобы я сделал тебе предложение»

Но на этом преследования не закончились. Мужчина следил за Ярославой издалека, писал ей в соцсетях, а позже начал отправлять сообщения ее коллегам и друзьям, которых нашел в соцсетях.

«Каждый раз, когда шла вечером домой, казалось, будто кто-то за мной следит. Прихожу однажды домой и получаю сообщение: „Как тебе идет этот красный пуховик“», — вспоминает девушка.

Спустя три недели после первого появления преследователь встретил Ярославу у подъезда, когда она утром отправилась на работу.

«И тут он мне говорит фразу: „Я понял, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я сделал тебе предложение“. И он мне достает кольцо и говорит: „Выходи за меня“. Я говорю: „Нет“. <...> Потом он мне писал: „Я все равно приеду, буду рядом, продолжу это делать“. Спустя пару часов все переворачивалось, и писал он уже о том, что любит меня», — рассказывает Ярослава.

Распилил и сжег останки

Однажды сталкер сделал для Ярославы подарок, после которого уровень ее тревожности стал еще выше. Преследователь прислал на электронную почту роман. В этом сочинении, помимо истории любви, одержимый любовник трижды расправляется с девушкой разными способами. Зовут героиню Алиса, но было понятно, о ком эти фантазии на самом деле.

«Больше всего поразило, что якобы любящий человек меня убил три раза. Один из них хотел растворить в кислоте», — говорит Ярослава.

Девушка предоставила документалистам этот документ, где литературно описаны все три способа расправы.

«Он успел схватить ее и дернул к себе. Вырвавшись, но потеряв равновесие, Алиса услышала, как предательски треснул сломанный каблук. Затем хруст шейных позвонков, передавшийся прямо по костям черепа, и короткий собственный вскрик от сильной боли», — говорилось в первом сценарии убийства.

Здесь же автор пишет, что убийца приобрел соляную кислоту, но избавился от трупа не так, как планировал. На пустыре он распилил и сжег останки.

Темно-зеленые заплаканные глаза перед выстрелом

Во втором сценарии убийства преследователь воспользовался оружием: «Разглядев ее лицо на мушке прицела, он мягко спустил курок. Последнее, что он увидел, это любимые темно-зеленые заплаканные глаза и исказившийся неслышным криком рот, который он так жадно целовал когда-то».

В третьем сценарии мужчина описал погоню за возлюбленной на автомобиле. В этом случае они оба вылетели через ограждение и погибли.

«Я думала, боже, а вдруг у него правда такие мысли? [А в полиции] скажут, ну это же книга. Не факт, что о вас, не факт, что что-то случится», — объяснила Ярослава, почему не обращалась в полицию.

«Люди говорили, что мне повезло»

Ярослава в 2021 году вышла замуж. Именно это смогло угомонить преследователя. Мужчина узнал о замужестве Ярославы со страницы ее мамы, она выкладывала фото со свадьбы. Тогда он в последний раз написал, что больше не будет ее беспокоить.

«Были люди, которые говорили, что мне повезло, что он не каждый день меня караулил. Нет, мне не повезло. Как же то, что я каждый день чувствовала тревогу и напряжение от того, что это может произойти? И я не могу этого предотвратить», — говорит Ярослава.

Только через полтора года после свадьбы девушка обратилась к психологу. Там у нее заподозрили тревожно-депрессивное расстройство, которое развилось на фоне трех лет преследований.