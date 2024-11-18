В Петербурге сошел с рельсов грузовой тепловоз

В ночь на 18 ноября грузовой тепловоз сошел с рельсов на перегоне Новая Деревня – Лахта в Петербурге, пострадавших нет.

Грузовой тепловоз сошел с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на 11 километре перегона Новая Деревня – Лахта на подъездных путях коммерческой организации.

По предварительным данным, происшествие произошло ночью 18 ноября 2024 года. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент проводятся мероприятия по установлению причин схода тепловоза. Кроме того, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году поезд Адлер – Москва столкнулся с грузовиком под Калугой, что привело к задержке движения поездов на несколько часов. В 2018 году грузовые поезда столкнулись в Новосибирской области, что вызвало значительное нарушение в расписании движения поездов. В 2016 году в Тверской области произошло столкновение автомобиля с поездом, в результате которого погибли два человека.