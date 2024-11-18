Мошенники обманули писателя Носова на 1,2 миллиона рублей

Телефонные мошенники якобы обманули советского писателя Юрия Носова на один миллион и 200 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Мошенники «развели» на 1,2 млн рублей писателя Юрия Носова. Сотрудники ФСБ заявили, что должны снять с купюр отпечатки пальцев, дабы разоблачить неких мошенников. Приехала тетя, сказала пароль «Дюны», писатель отдал ей все сбережения, — передает «МК» со ссылкой на источник.

Ранее, 17 ноября, мошенники оформили кредиты на сумму 4,5 миллиона рублей на 51-летнюю российскую актрису Анастасию Светлову. Женщина пыталась оформить кредитную карту, но сотрудники банка отказали ей по причине просроченных платежей по другим займам.

Также 14 ноября злоумышленник, который представился якобы сотрудником ФСБ, обманул 65-летнего пенсионера из Королева на 15,3 миллиона рублей. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Суд заключил его под стражу. Прокуратура Королева контролирует расследование уголовного дела.