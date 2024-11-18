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МЧС объявило о полной ликвидации пожара в больнице Екатеринбурга

Пострадали два человека — это работники подрядной организации, делавшие ремонт на крыше. Одному из них оказали помощь на месте, второй госпитализирован.

МЧС объявило о полной ликвидации пожара в больнице Екатеринбурга
© РИА Новости

Ранее ведомство сообщило, что причиной ЧП стало возгорание утеплителя на кровле. Региональная прокуратура заявляла, что причину возгорания установят по результатам экспертизы.

ЧП на улице Братьев Быковых, 16/2 произошло сегодня. Площадь пожара составляла 300 кв. метров. Из здания эвакуировали 350 человек, включая 50 детей.

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