МЧС объявило о полной ликвидации пожара в больнице Екатеринбурга

Пострадали два человека — это работники подрядной организации, делавшие ремонт на крыше. Одному из них оказали помощь на месте, второй госпитализирован.

Ранее ведомство сообщило, что причиной ЧП стало возгорание утеплителя на кровле. Региональная прокуратура заявляла, что причину возгорания установят по результатам экспертизы.

ЧП на улице Братьев Быковых, 16/2 произошло сегодня. Площадь пожара составляла 300 кв. метров. Из здания эвакуировали 350 человек, включая 50 детей.