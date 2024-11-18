Москвича подозревают в поджоге квартиры, в которой находилась его жена

Жителя Москвы подозревают в поджоге квартиры дома на Ленинском проспекте, 130, в которой находилась его жена. По одной из версий, перед поджогом он запер супругу на балконе. В результате пожара женщина скончалась. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— По предварительной версии следствия, в тот вечер женщина ругала сына, что не понравилось отцу. Глава семейства закрыл жену на балконе, взял горючую жидкость, облил детские игрушки и поджег, — пишет Telegram-канал Baza.

Пожар произошел в доме на Ленинском проспекте вечером 14 ноября. При пожаре умерла женщина, а ее 12-летний ребенок надышался угарным газом. Вместе с ними в квартире якобы находился и муж, который вывел сына из квартиры, а после стал главным подозреваемым.

Ранее, 18 ноября, один человек погиб при пожаре на улице Академика Королева в Москве. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки по этому инциденту.