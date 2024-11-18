Стая бродячих собак напала на первоклассницу в Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области стая бездомных собак напала на семилетнего ребенка, псы повалили девочку и начали рвать на ней одежду, Об этом сообщает портал «Сиб.Фм».

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Первоклассница возвращалась домой от подруги, когда возле дома на нее набросились три собаки. Мать школьницы выбежала на улицу, услышав крики дочери.

«Собаки напали на нее, сильно лаяли и раздирали куртку. Но не укусили ее. Я взяла палку и прогнала их», — рассказала женщина.

Физически девочка не пострадала, но после нападения она боится выходить на улицу одна. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае сторожевой пес напал на двух сестер на автостоянке и чуть не разодрал их. После этого обе женщины попали в больницу с рваными ранами. Отмечается, что алабая на парковке держит его владелец — собака была привязана к столбу и сорвалась.