В больнице Екатеринбурга, в которой произошел пожар, люди выбирались наружу через окна. Об этом сообщает Mash.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как люди прыгали с третьего этажа на крышу пристройки, а затем спускались. Как отмечается, огонь дошел до реанимации. Напомним, что возгорание произошло в клинической больнице №3. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, огонь охватил крышу здания.

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Портал E1.RU писал со ссылкой на местное МЧС, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Пациентов и посетителей больницы эвакуируют. Причины происшествия пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.

В МЧС сообщили, что для оказания помощи в тушении пожара были задействованы 13 единиц специальной техники и 39 человек личного состава.

В минувшую пятницу в подмосковной деревне Чигасово произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте работали 15 пожарных, а также были задействованы 3 единицы техники.