Компании фигуранта дела экс-замглавы Минобороны заморозили счета

Приостановлены операции по счетам компании «Волжский берег» фигуранта дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова Сергея Бородина, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик». Три решения о приостановке операций по счетам вынесено 11, 21 и 22 октября.

Основания для принятия решений стало непредставление налогоплательщиком «налоговой декларации в налоговый орган» в течение 20 рабочих дней после установленного срока ее представления, а также непредставление расчета сумм НДФЛ.

Тимура Иванова задержали в апреле. Он курировал работу военно-строительного комплекса. Бывшего замглавы оборонного ведомства и Сергей Бородина обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Ущерб по делу Иванова превысил 2,18 млрд рублей. По версии следствия, он получил взятку за преференции при строительстве объектов.

Ранее суд наложил обеспечительный арест на подмосковный особняк, принадлежащий Тимуру Иванову. Приблизительная стоимость загородного дома в поселке Раздоры-2 на Рублево-Успенском шоссе составляет 1 млрд рублей.

Также выяснилось, что строительство дома и бани в Тверской области рассматривается как взятка в деле бывшего замминистра. Согласно судебным документам, площадь недвижимости оказалась равна примерно 2,5 тысячи квадратных метров. Объекты были оформлены на ООО «Волжский берег». Владельцем организации оказался обвиняемый по делу Сергей Бородин, констатировали представители СМИ.