В российском городе загорелась больница

В Екатеринбурге загорелась больница, сообщает Telegram-канале «Ural Mash». Отмечается, что горит крыша здания на улице Быковых.

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Как пишет канал, черный дым затянул Железнодорожный район города. На место пожара выехали экстренные службы.

Ранее один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара на Ленинском проспекте в Москве. Открытое горение в многоэтажном доме ликвидировано на площади 60 квадратных метров. Погибший был обнаружен в горевшей квартире. Сотрудники МЧС спасли 12 человек. На месте происшествия организован пункт временного размещения. МЧС сообщало, что пожар произошел на 13-м этаже. Среди спасенных жителей дома был ребенок.

До этого сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы. В результате возгорания никто не пострадал. В министерстве доложили, что пламя охватило трехкомнатную квартиру и перекрытия между двумя этажами жилого дома в центре столицы. В пресс-службе МЧС уточняли, что на месте происшествия работали 42 человека и 12 единиц техники.

Также на улице Ташкентской в московском районе Выхино-Жулебино загорелось общежитие ветеринарной академии Скрябина. В результате возгорания несколько человек оказались заблокированы в здании. Люди просили о помощи из окон. Пожар начался на первом этаже общежития.