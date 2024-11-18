В российском городе загорелась больница
В Екатеринбурге загорелась больница, сообщает Telegram-канале «Ural Mash». Отмечается, что горит крыша здания на улице Быковых.
Как пишет канал, черный дым затянул Железнодорожный район города. На место пожара выехали экстренные службы.
Ранее один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара на Ленинском проспекте в Москве. Открытое горение в многоэтажном доме ликвидировано на площади 60 квадратных метров. Погибший был обнаружен в горевшей квартире. Сотрудники МЧС спасли 12 человек. На месте происшествия организован пункт временного размещения. МЧС сообщало, что пожар произошел на 13-м этаже. Среди спасенных жителей дома был ребенок.
До этого сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы. В результате возгорания никто не пострадал. В министерстве доложили, что пламя охватило трехкомнатную квартиру и перекрытия между двумя этажами жилого дома в центре столицы. В пресс-службе МЧС уточняли, что на месте происшествия работали 42 человека и 12 единиц техники.
Также на улице Ташкентской в московском районе Выхино-Жулебино загорелось общежитие ветеринарной академии Скрябина. В результате возгорания несколько человек оказались заблокированы в здании. Люди просили о помощи из окон. Пожар начался на первом этаже общежития.