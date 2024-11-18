Крыша больницы загорелась в Екатеринбурге и попала на видео

Пожар произошел в клинической больнице №3 в центре Екатеринбурга. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, огонь охватил крышу здания.

Как сообщает E1.RU со ссылкой на местное МЧС, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Пациентов и посетителей больницы эвакуируют. Причины происшествия пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.

По словам корреспондента издания, на крыше во время пожара находился мужчина — предположительно, рабочий, который делал ремонт. Его успешно эвакуировали и передали медикам. Очевидцы сообщают, что черные клубы дыма от пожара видны далеко от центра Екатеринбурга.

Напомним, что в октябре в Екатеринбурге произошел пожар в исправительной колонии строгого режима №10. Как рассказывали в ГУ ФСИН по Свердловской области, возгорание произошло на кровле одного из зданий. Его удалось ликвидировать на площади около 400 квадратных метров.