Главе петербургского отделения СЖР угрожают из-за Кашпировского

Председателю петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрию Шериху, вступившемуся за права журналистов, которым мешали работать на выступлении Анатолия Кашпировского, поступило сообщение с требованием "прекратить травлю врача с мировым именем". Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского отделения СЖР.

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Руководителю журналистской организации угрожают иском на сумму 50 млн рублей, а также обещают, что в ином случае Кашпировскому "придется скорректировать" поведение Шериха "дистанционным, программным, психологическим (гипнотическим) путем". "Не думаю, что вам это понравится", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте" от аккаунта "Духовный центр доктора Мамаева "Ашрам света".

Ранее стало известно, что Дмитрий Шерих обратился к главе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роману Плугину по поводу инцидента на выступлении Анатолия Кашпировского в петербургском ДК им. Шелгунова вечером 15 ноября. Шерих попросил привлечь к ответственности лиц, препятствовавших законной работе журналистов, по части 3 статьи 144 УК РФ.

"Тот факт, что в обращении председателя был поднят вопрос о воспрепятствовании деятельности журналистов, автор сообщения почему-то квалифицировал как "травлю" Кашпировского", - прокомментировали факт получения угроз в петербургском отделении СЖР.

Там отмечают, что намерения в отношении Дмитрия Шериха могут выглядеть "пустыми, нелепыми или даже комичными", но несомненно являются угрозами.

"Возможно, правоохранительным органам стоит дать юридическую оценку этой ситуации", - отметили в журналистской организации.

Также стало известно, что депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга и члену СЖР Александру Малькевичу угрожают иском на сумму в 100 млн рублей и заявлением в Следственный комитет с требование возбудить против него уголовное дело. Как сообщала "РГ", в начале ноября Малькевич предложил отменить выступления Кашпировского в Петербурге. От депутата требуют публичных извинений".

Сообщение, поступившее депутату, прислано от имени некоего Юрия Мамаева, называющего себя представителем Кашпировского в России, СНГ, Европе и США. "Подготовлю свои обращения и по данному инциденту, и в целом по ситуации сразу в несколько высших органов государственной власти РФ", - отреагировал на угрозы Александр Малькевич.