Силовики устроили облаву на мигрантов на рынке в Екатеринбурге

Рано утром на оптовом рынке «КОР» в Екатеринбурге (Свердловская область) прошла масштабная проверка документов у мигрантов.

Согласно информации E1.RU, предоставленной свидетелями, сотрудники полиции и ОМОНа оцепили территорию рынка, перекрыв все выходы.

Так, правоохранители выборочно проверяли документы у лиц, предположительно, иностранного происхождения. В УМВД Екатеринбурга подтвердили проведение мероприятия, назвав его плановой профилактической операцией.

Подробности о результатах проверки пока не разглашаются.