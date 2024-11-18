Россиянин готовил теракты в трех областях по заданию Киева

ФСБ задержала в Калужской области мужчину, который готовил бомбы для проведения терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

48-летний задержанный собирал самодельные взрывные устройства в интересах украинских спецслужб. По версии следователей, его завербовали в октябре прошлого года. Мужчина оборудовал в загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ, а сделанные бомбы передавались через тайники другим агентам.

Сами теракты планировалось провести в марте, во время выборов президента. Предполагалось устроить взрывы в зданиях отдела полиции и Дома офицеров в Белгороде, а также в офисах двух энергетических компаний в Брянске. Кроме того, злоумышленники собирались подорвать газораспределительную подстанцию в Туле. Преступление удалось предотвратить — тогда задержали семерых граждан РФ.

Дома у преступника провели обыск: во время него изъяли готовое взрывное устройство массой 4,8 кг, компоненты для взрывчатых веществ, патроны, оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон. Следователи возбудили уголовное дело.