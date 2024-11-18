В российском городе подросток облил розжигом мальчика и толкнул его в костер

В Приморском крае прокуратура начала проверку после инцидента, в котором 10-летний школьник получил сильные ожоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

В селе Вольно-Надеждинское 17 ноября мальчик обратился за медицинской помощью в связи с ожогом голени. Он рассказал, что незнакомый подросток толкнул его в огонь возле стадиона. Прокуроры намерены дать оценку деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Подросток палил траву, гулявшие рядом ребята сделали ему замечание. Тогда он в ответ плеснул розжиг в одного из мальчиков и толкнул его в костер, уточняет Telegram-канал Mash. Брюки на ребенке мгновенно вспыхнули, в результате он получил сильные ожоги. Родители пострадавшего также подали заявление в полицию.

28 октября сообщалось, что в Московской области девятилетний мальчик получил серьезный ожог. Он в компании друзей проводил опыты с огнем в одном из подмосковных садовых товариществ. Игравшие с ним дети предложили ему поджечь руку и ногу, заверив, что последствий не будет. Мальчик согласился и поджег конечности, а придя домой, наврал родителям о причине его появления.