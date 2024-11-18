В Сумах сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В городе Сумы в результате взрыва была повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) региона в своем Telegram-канале.

В ОВА заявили, что взрыв произошел из-за удара баллистической ракеты ВС России в ночь на понедельник, 18 ноября. В городе, по словам чиновников, отсутствует свет и работают аварийные службы.

Утром 17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Как сообщили в Министерстве обороны, все цели были поражены.