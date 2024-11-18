Количество раненых в Горловке из-за атаки ВСУ возросло

Число раненых в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за атаки Вооруженных сил Украины возросло до 10 человек.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

— Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти, — написал он на своей странице в Telegram.

Ранее он сообщил, что в донецкой Горловке беспилотник атаковал маршрутное такси. Транспорт во время удара двигался по улице Жукова. Изначально сообщалось о шести пострадавших в результате атаки.

Дежурными средствами ПВО за ночь были уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами Российской Федерации. Два дрона были уничтожены над Подмосковьем, сорок пять — над Брянской областью, шесть — над территорией Курской области. Также над территориями Белгородской и Тульской областей уничтожены по три БПЛА.

Украина намерена осуществить первые атаки дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по Курской области в ближайшие дни. Об этом в среду, 17 ноября, сообщают источники агентства Reuters.