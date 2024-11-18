В Новом Орлеане свыше десяти человек получили огнестрельные ранения

Два случая стрельбы произошли в Новом Орлеане в США — пострадали 10 человек, двое не выжили. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

© Газета.Ru

Первый инцидент случился около 15:38 (23:38 по московскому времени). Восьмерых пострадавших доставили в больницу, девятый обратился за помощью самостоятельно. Через 45 минут полицейские получили сообщение о втором инциденте. Пострадали трое. Травмы, несовместимые с жизнью, получили двое из них.