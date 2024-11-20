Тимуру Иванову вменяют два случая растраты и отмывание денег

Следственный комитет России предъявил бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову новое обвинение.

Согласно ему, как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Иванову вменяется совершение двух особо крупных растрат и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 млрд рублей.

Допрос Иванова и предъявление нового обвинения его экс-подчинённому Антону Филатову следствие планирует в ближайшее время.

Ранее СК России объявил Иванову о завершении следственных действий по делу о растрате.

Позже в газете «Коммерсантъ» писали, что арестованную недвижимость Тимура Иванова могут конфисковать.