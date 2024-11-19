Бастрыкин заинтересовался делом полуголого мужчины, устроившего дебош в магазине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию дела о полуголом мужчине, который устроил дебош в магазине в подмосковной Кубинке.

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Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили в пресс-службе СК.

— По данному факту следственными органами СК России по Московской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о расследовании уголовного дела, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полуголые мужчины зашли в магазин за покупками. Позднее охранники их выгнали из продуктового. На полуголых мужчин написали заявление в полицию.

Также 19 ноября мужчина угрожал ножом покупателям магазина в Тюменском проезде на востоке Москвы. По неподтвержденной информации, полицейские остановили конфликт и задержали правонарушителя.

Кроме того, 15 ноября 23-летний молодой человек избил 32-летнего мужчину в продуктовом магазине в городе Белорецке в Башкирии. В результате происшествия пострадавший умер на месте.

Нападавший скрылся с места преступления. Его задержали силовики по дороге в Магнитогорск.