В Домодедово задержали подростка, который зарезал мужчину на почве ревности

В Домодедово следователи задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве местного жителя, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«16 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в 300 м от железнодорожной платформы станции «Ленинская» нанес множество колото-резанных ранений в шею и грудь 21-летнему парню, что повлекло его смерть. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружен и изъят нож, а также одежда подозреваемого. Проведены допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая и другие», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мотивом убийства послужила ревность. Расследование продолжается.